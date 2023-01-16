شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة بيراميدز فى الكأس الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

وقرر اتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز لمحمود البنا كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد أول، هاني خيري حكم مساعد 2، ومحمد يوسف فياض حكم رابع، بينما عُين محمد سلامة حكمًا لتقنية الـvar، ويعاونه خالد حسين.

وإجمالا.. أدار محمود البنا 27 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 16 منها وتعادل 6 مرات وخسر 5 لقاءات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، بثنائية مقابل هدف.