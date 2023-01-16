شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دابو بعد الانضمام للمصرى: شرف كبير وسأسعى لتحقيق الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شريف دابو، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الفريق البورسعيدى خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب دابو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "إن شاء الله أكون إضافة كبيرة لنادى كبير زى النادي المصري، وشرف لي اللعب فى النادي المصرى، أشكر الجماهير الكبيرة على الدعم قبل قدومي، والدعم الأكبر بعد قدومي إلى النادي، ان شاء الله أبقى قد دعمكم ليا ونحقق انجازات كبيرة مع الجمهور الكبير".

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن، إجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادى سيراميكا، حيث حصل المصرى على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024 ، كما حصل المصري أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي ، فيما حصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصري على سبيل الانتقال النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.