شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى كأس مصر قبل مواجهة الزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الأهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

ويدخل الزمالك، حامل اللقب للنسخة الماضية، المباراة من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحاول الفريق السماوي تحقيق الانتصار من أجل التتويج باللقب.

وقرر اتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز لمحمود البنا كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد أول، هاني خيري حكم مساعد 2، ومحمد يوسف فياض حكم رابع ، بينما عُين محمد سلامة حكمًا لتقنية الـvar، ويعاونه خالد حسين.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، بثنائية مقابل هدف.



مشوار بيراميدز فى الكأس