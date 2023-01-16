شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى لسموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32" ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.
ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.
وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم الاثنين الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها غداً الثلاثاء في نهائي كأس مصر.