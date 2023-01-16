شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى لسموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأثنين استعدادا لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع الفريقين على استاد القاهرة، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل خوض لقاء الغد.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة سموحة غدا وتحديد المحاور التي سيعتمد عليها من أجل التعامل مع التكتل الدفاعي لفريق سموحة وتفادي تكرار مباراة الفريقين الماضية في بطولة الدوري وفتح ثغرات بين خطوط الفريق السكندري بعد مشاهدة مبارياته الأخيرة، من أجل تحقيق الهدف المنشود في تخطي سموحة والوصول إلى المباراة النهائي بكأس مصر.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32" ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم الاثنين الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها غداً الثلاثاء في نهائي كأس مصر.