شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينتظر سقوط الريال أمام ليفربول بدوري الأبطال لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدأ فى التفكير بشكل جادي فى العودة إلى تدريب ريال مدريد فى الفترة الحالية، خاصة أن المدرب رفض التواجد على رأس القيادة الفنية لأي منتخبًا آخر غير الديوك الفرنسية، والذي قام بتجديد تعاقده مع ديشامب مؤخرًا.

وأفادت التقارير أن هناك بعض اللاعبين داخل ريال مدريد قد تدعم عودة زيدان إلى قيادة الميرنجي فى الفترة الحالية، يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين هازارد وأسينسيو، بعدما تقلصت دقائق مشاركة الثنائي مع الفريق المدريدي رفقة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

بجانب دعم متوقع آخر من النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، والذي تجمعه علاقة قوية بمدربه السابق زيدان، مما قد يشهل كثيرًا فى عودة المدرب حال سقوط ريال مدريد بشكل مفاجئ أمام ليفربول فى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.



زيدان يؤمن بحظوظه داخل مدريد

وأفادت التقارير أن زيدان يثق بشكل كبير فى عودته إلى مدريد خلفًا لأنشيلوتي حال سقوط الريال أمام ليفربول فى الوقت الحالي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير فى توتر العلاقة القوية بين المدرب الإيطالي وبيريز مما قد تتجه الأسهم داخل الفريق إلى إقالته.



موقف إدارة الريال من إقالة أنشيلوتي

وفى سياق متصل، لا تفكر إدارة الفريق المدريدي فى إحداث أي تغيير فني على رأس القيادة الفنية للفريق فى الفترة الحالية، مفضلة الإنتظار عما ستسفر عنه مواجهات الليجا ودوري الأبطال القادمة، والتى قد تضع مسيرة أنشيلوتي على المحك.