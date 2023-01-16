شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد ومكان إقامة بطولة خليجي 26 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إسناد تنظيم بطولة خليجي 26 إلى دولة الكويت.

تعرف على موعد ومكان إقامة بطولة خليجي 26

جاء ذلك على هامش المؤتمر العام لاتحاد كأس الخليج العربي، الذي عقد يوم الأحد على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، أعلن إقامة النسخة المقبلة من البطولة في الكويت أواخر عام 2024، تحديدا في شهر ديسمبر/ كانون أول.

وأشار إلى أن سلطنة عمان ستحظى باستضافة نسخة خليجي 27، دون الكشف مواعيد البطولة، حسب المصدر.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدء الاستعدادات لاستضافة خليجي 26 خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أشاد بن خليفة بأجواء نسخة خليجي 25، التي تقام في مدينة البصرة العراقية وتستمر حتى يوم 19 يناير/ كانون ثان الحالي.

وأوضح أن النسخة الحالية من البطولة "كسرت كل الأرقام القياسية فيما يتعلق بأعداد الحضور الجماهيري".

وشدد بن خليفة على أن "الاتحاد يسعى لتطوير البطولة وإقامتها في مواعيد منتظمة قدر الإمكان"، لافتا إلى أن "الجمهور العراقي كان عامل الحسم في نجاح خليجي 25".

وأسدل الستار على مجموعات خليجي 25 يوم الجمعة، واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

وضمن التأهل إلى دور الأربعة منتخبات العراق والبحرين وعمان وقطر، بينما تلعب المباراة النهائية يوم الخميس المقبل على استاد البصرة الدولي، بين 60 ألف متفرج.