شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ستكون الأنظار متجهة اليوم إلى مدينة البصرة العراقية، والتي تستضيف مباراتي نصف نهائي بطولة خليجي 25.

المباراة الأولى ستجمع بين العراق وقطر، فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر، البحرين وعمان.

كل ما تريد معرفته حول مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"



تقوم عدة قنوات رياضية خليجية بنقل فعاليات بطولة خليجي 25، وذلك بشكل مجاني وأيضا عبر خدمة البث المباشر على موقع "يوتيوب".

ومن أبرز القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر، السعودية الرياضية، "SSC" السعودية، الكأس القطرية، الرياضية العراقية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية والكويت الرياضية.

ومن المُنتظر أن يتولى عدة معلقين مهمة التعليق على مباراة العراق وقطر.

خليل البلوشي هو من سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة الكأس القطرية الأولى، بينما يتولى حماد العنزي التعليق على اللقاء عبر قناة "SSC HD1".

ستقام مباراة العراق وقطر اليوم الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023، وذلك على ملعب البصرة الدولي.

موعد مباراة العراق وقطر سيكون الساعة 4.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.