الزمالك يواجه بيراميدز في كأس مصر.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، 16 يناير 2023، إقامة عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والعالمية والخليجية، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

وسيواجه الزمالك فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

وفي بطولة "خليجي 25"، تُلعب مباراتان بين العراق وقطر التي تقام على ملعب البصرة الدولي، فيما يلتقي البحرين وعمان على ملعب الميناء.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس مصر

الزمالك ضد بيراميدز وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

خليجي 25

العراق ضد قطر وتنطلق المباراة في تمام 3:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:15 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على Alkass One HD، KSA Sports 1 HD

البحرين ضد عمان وتنطلق المباراة في تمام 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على KSA Sports 1 HD

الدوري الإسباني

قاديش ضد التشي وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد سامبدوريا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1