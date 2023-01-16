شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ثورة غضب ميدو ضد خماسى الإسماعيلى المعروض للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفني للنادى الإسماعيلى تفاصيل ثورة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، ضد الخماسى "صالح جمعة وحمدى النقاز وباسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن" لاعبى الفريق.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ميدو تحدث كثيراً مع خماسى الإسماعيلى، وطالبهم بالالتزام فى التدريبات، ولكنه اصطدم بعدم انتظام البعض منهم فى التدريبات اليومية بجانب القيمة المادية الكبيرة لعقودهم مع النادى الذى يعانى أزمة مالية كبيرة".

وقرر أحمد حسام ميدو استبعاد 5 لاعبين من تدريبات الدراويش، وطالب بعرضهم للبيع كما قرر خضوع اللاعبين لتدريبات منفردة تحت قيادة أيمن الجمل مدير الكرة، كما طالب بعرضهم للبيع خلال الفترة المقبلة ورحيلهم عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1) في الجولة الأخيرة للدوري، ليبقى الدراويش في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 13 مباراة فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 18.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.