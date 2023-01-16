شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديدٍ ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز اليوم، الاثنين، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ 32 للبطولة، ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد فى دور الستة عشر، وأطاح بالمصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى دور الثمانية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز فى السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غدا الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





مباريات الزمالك في شهر يناير1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى الساعة السادسة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في الساعة السابعة مساء.