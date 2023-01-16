شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحصن نجميه الجلاسى ودغموم ضد العروض بعد اهتمام الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة النادي المصري، تحصين لاعبا الفريق، التونسي إلياس الجلاسي، والجزائري عبد الرحيم دغموم ضد العروض بعد تألق اللاعبان مع الفريق خلال الفترة الأخيرة ودخولهما دائرة اهتمام العديد من الأندية خاصة أندية الخليج.

وانضم عبد الرحيم دغموم إلى النادي المصري في بداية الموسم الجاري بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وشرط جزائي في عقده يقدر بـ 276 ألف دولار مع حق 5% للنادي البورسعيدي، حال انتقال اللاعب لأي نادي آخر.

بينما انضم إلياس الجلاسى إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي، بعقد يمتد لـ 3 مواسم أيضاً حيث ينتهي تعاقده مع المصري نهاية الموسم المقبل.

وشارك إلياس الجلاسي مع المصري في 54 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى بينما شارك عبد الرحيم دغموم مع النادي المصري في 10 مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدف آخر.

وأكد عبد الرحمن زيتونى وكيل عبد الرحمن دغموم لاعب المصرى، أن الجزائرى لا يفكر فى العروض حاليا وكل تركيزه ع المصرى البورسعيدى والاستمرار فى التألق فى الفترة المقبلة.

وقال عبد الرحمن زيتونى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنماج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستوى عبد الرحمن دغموم لم يفاجئنى لأنه يمتلك قدرات كبيرة".

وتابع وكلي دغموم: "عقد عبد الرحمن دغموم مستمر مع المصرى البورسعيدى وهم أصحاب القرار فى بقائه أو رحيله لأن عقده مستمر وأنا أرى أنه من الأفضل الاستمرار لنهاية الموسم".

وأضاف زيتونى: "تركيز دغموم حاليا مع المصرى ولا ينظر إلى العروض وهو سعيد بدعم جماهير المصرى له، وبيشكر دائما فى قدرات حسام حسن مدرب الفريق".

وأوضح وكيل دغموم: "دغموم كان يمتلك عرضين من سويسرا وبلجيكا قبل القدوم إلى المصرى ولكن فضلنا خوض هذه التجربة لثقل موهبته ومن ثم الاحتراف إلى أوروبا".