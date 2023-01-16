شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا كيندى تتوج ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت الإنجليزية جيانا كيندي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، التى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 16 يناير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت جيانا كيندي فى المباراة النهائية على منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 12-10, 12-10.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: زينة ميكوي، يثرب عادل، فيروز أبو الخير، جنا شيحة، كنزي أيمن، هنا معتز، سلمى الطيب، ناردين جرس، نور أبو المكارم، سلمى هاني، ومريم متولي.

واختتمت يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي مشاركات المصريين في البطولة بعد الهزيمة في الدور نصف النهائي، وخسرت يثرب عادل فى مباراة نصف النهائي أمام منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 12-10, 11-6.

من ناحية أخرى، توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة هيوستن للاسكواش، والتى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور النهائي على منافسه الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-2.