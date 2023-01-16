شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز فى مواجهة تحديد المتأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.
من جهته حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبي فريقه من تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهات الاتحاد السكندرى والداخلية وأسوان، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر منعًا لوصول المباراة للأشواط الإضافية أو اللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.
على الجانب الآخر، حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه بالوصول للمباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل في تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات في المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.