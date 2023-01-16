شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز فى مواجهة تحديد المتأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى نهائي كأس مصر، لاسيما أن كل فريق يبحث عن بطاقة التأهل، حيث يرغب الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في مسابقة الدوري، وتراجع الفريق للمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يبحث الفريق السماوي عن تحقيق أول بطولة في تاريخ بيراميدز، لاسيما وإن تلك البطولة باتت على مقربة كبيرة.

من جهته حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاعبي فريقه من تكرار الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهات الاتحاد السكندرى والداخلية وأسوان، وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر منعًا لوصول المباراة للأشواط الإضافية أو اللجوء لركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد نيمار ، خط الهجوم: سيف الجزيري.

على الجانب الآخر، حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه بالوصول للمباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل في تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.