شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعداداً لمواجهة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، فقرة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، الاثنين، للتدرب على تسديد ركلات الترجيح قبل خوض مباراته غداً أمام سموحة ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع الفريقين باستاد القاهرة، تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويحرص مارسيل كولر قبل هذه المباريات المهمة على تدريب لاعبيه على تسديد ركلات الترجيح والاستقرار على أفضل 5 مسددين خلال المران من أجل تسديد ركلات الترجيح حال لجوء الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي كأس مصر في نسخته القديمة لموسم 2021 / 2022.

وتأهل فريق الاهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32" ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم الاثنين الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها غداً الثلاثاء في نهائي كأس مصر.