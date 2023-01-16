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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يضرب منتخب العراق موعدًا صعبًا مع منتخب قطر على ملعب البصرة الدولي، في المباراة التي تقام بينهما بنصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، خليجي 25.

مباراة العراق وقطر في خليجي 25

وتأهل العراق إلى نصف النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت السعودية وعمان واليمن، فيما حلّت قطر وصيفة لمجموعة البحرين والكويت والإمارات.

ويسعى المنتخب العراقي لاستغلال الدعم الجماهيري المذهل الذي يحظى به منذ بداية المسابقة، في طريق التتويج باللقب الغائب منذ عقود عن خزائن أسود الرافدين.

تقام مباراة العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي يوم الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023.

وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت أصحاب الديار وقطر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وزعت حقوق بث بطولة كأس الخليج العربي 25 على العديد من القنوات، منها الرياضية العراقية والرابعة العراقية.

هذا إلى جانب قناة الكأس القطرية، ودبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، والرياضية السعودية والشارقة الرياضية والكويت الرياضية وعمان الرياضية.