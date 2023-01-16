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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة البحرين وعمان، والتي تقام في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

موعد مباراة البحرين وعمان في فى كأس الخليج 25

منتخب البحرين تصدر المجموعة الثانية بواقع 7 نقاط ليتأهل في المركز الأول دون تحقيق أي خسارة في دور المجموعات.

ويسعى منتخب البحرين للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد التتويج بالنسخة الماضية في قطر.

أما منتخب عمان، فقد نجح في التفوق على المنتخب السعودي ليصل إلى النقطة السابعة دون أي خسارة، ولم تحقق عمان اللقب منذ 2017.

وسوف يواجه المنتخب الفائز من المباراة خلال نهائي البطولة مع المنتخب الفائز من لقاء العراق وقطر

موعد مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25، هو يوم الإثنين 16 يناير 2023، على ملعب البصرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

سوف يتم نقل المباراة البحرين وعمان فى كأس الخليج العربى على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها السعودية الرياضية وكذلك قنوات الكأس، كما تذاع المباراة على قناة العراقية الرياضية وقنوات الكأس الرياضية الأولى، قناة الرابعة الرياضية، قناة الشارقة