شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مبارة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر، اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي: -

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: أمام عاشور ودونجا وأحمد مصطفي زيزو ومصطفي شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي ضمت كل من محمد عواد - محمد صبحي وفي خط الدفاع كل من عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي، وفي خط الهجوم سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت المباراة عودة عمر جابر بعد غياب طويل بسبب الإصابة بينما استمر استبعاد كل من عبد الله جمعة وأحمد فتوح بسبب تأهيل الثنائي في الفترة الحالية.