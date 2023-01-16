شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسابق الزمن لتجهيز عمر كمال لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، للمشاركة فى مباراة إنبي المقبلة بالدوري، حيث غاب اللاعب عن اللقاء الماضي لفيوتشر أمام بيراميدز بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة.

وحصل بدلاء فيوتشر على وعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري لمنحهم الفرصة بالظهور، خاصة أن فيوتشر يستعد لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويرغب فى توفير البدائل المناسبة.

وعقد علي ماهر جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لحثهم على استعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع بيراميدز، وراجع علي ماهر خلال محاضرة بالفيديو، الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق من أجل تجنبها في اللقاء القادم أمام إنبي، كما استعرض أيضاً أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي في السابعة مساء الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 13 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 8.

فيوتشر تعادل خلال المواجهة الأخيرة بالدورى، والتى جمعته بنظيره بيراميدز، خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة تحكيميا.