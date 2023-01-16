شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة والزمالك مع الاتحاد بدورى سوبر السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن يلتقى سلة الأهلى مع الجزيرة، والزمالك مع الاتحاد السكندرى، بينما يلتقى طلائع الجيش مع سموحة، ومصر للتأمين مع المصرية للاتصالات.

ويتصدر الاتحاد السكندرى المركز الأول برصيد 10 تنقط بتحقيق العلامة الكاملة فى كل المباريات ، وبنفس الرصيد يأتي الأهلى في المركز الثانى بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 9 نقاط بالخسارة فى آخر مباراة أمام الأهلى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى إياب الدور الأول 6 مارس المقبل، بصالة الأحمر بالجزيرة، حيث أقيمت أمس الأول مباراة الذهاب بالجولة الخامسة من الدور الأول.