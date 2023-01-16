شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى القاهرة استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي المصري إلى القاهرة اليوم، الاثنين، لاستكمال استعداداته لمواجهة غزل المحلة الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وكان المصري قد خاض فترة تدريبات فى مدينة بورسعيد خلال الـ48 ساعة الماضية، قبل أن يستقر الجهاز الفني على العودة إلى القاهرة لاستكمال التدريبات.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق غزل المحلة، وأبرزها مباراة إنبي، والتى انتهت بفوز فريق المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل المواجهة المرتقبة مع المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة حسام حسن إلى التدريبات، أمس السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، توقيع غرامة مادية على محمود جاد حارس مرمى الفريق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها اللاعب بعد تعادل فريقه مع النادي الأهلي سلبياً في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان محمود جاد قد أكد أن حسام حسن المدير الفني للفريق، طلب منه السقوط فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وذلك من أجل استغلال الوقت وإجراء بعض التغييرات، كما اعتذر جاد لجماهير الأهلي على ذلك الأمر.

وتقدم النادي المصري للمركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.