شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بالحدود لاستكشاف أسوان قبل مواجهة الجولة 14 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، رحلة استكشاف فريق أسوان وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر له الثالثة إلا الربع عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 14 والذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث استعان الجهاز الفني للمقاولون بالمباريات السابقة لأسوان وآخرها التعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله، للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى تماسيح النيل.

وتقدم المقاولون العرب للمركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

من ناحية أخرى، سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.

يأتى هذا فى ظل سياسة مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة بالاعتماد على الشباب والناشئين وهي السياسة التي ينتهجها الكابتن شوقي غريب المدير الفني منذ توليه المسئولية ونجاحه في تصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين ومنح الفرصة الأساسية للمميزين مثل عمر فايد ومحمد هاني تريكة وأحمد أبو عجيلة وتجهيز عدد آخر من العناصر المميزة سيتم الدفع بهم الفترة المقبلة.