الهلال يهزم العدالة ويقفز للوصافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطى فريق الهلال ضيفه العدالة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء أمس، في ختام الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

جاءت ثنائية فريق الهلال في شباك العدالة، بواسطة سالم الدوسري ( ركلة جزاء) والبديل صالح الشهري بالدقيقتين 66 و73،

ليحصد فريق الهلال فوزه الثامن ويرفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز للمركز الثاني، وبفارق نقطة عن المتصدر النصراوي، في حين توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.

جاءت البداية قوية وسريعة من جانب الفريقين، خصوصا الهلال لتسجيل هدف مبكر، وهدد سالم الدوسري مرمى العدالة بتسديدة قوية لكن الحارس مياتوفيتش تصدى لها. ووسط استمرار الضغط الهجومي للهلال، حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الهلال والعدالة.

وفي الدقيقة الـ50، كاد صالح الشهري يضيف الهدف الأول للهلال، بعدما انفرد بالحارس، ولكنه سدد بيسراه بجوار القائم الأيسر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد اعاقة لاعب العدالة الجمعان لناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء، وتم التأكد منها عقب العودة لتقنية الـVAR، لينفذها سالم الدوسري بنجاح على يسار الحارس، معلنا تقدم الهلال بهدف أول بالدقيقة 66.

وزج المدرب دياز، بالنجم المالي موسى ماريجا، وأخرج البرازيلي ميتشيل ديلجادو بالدقيقة 70.

وحملت الدقيقة 73، هدفا ثانيا للهلال عن طريق البديل صالح الشهري.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق المتبقية التي سيطر فيها الهلال بشكل كبير وحاول هجوميا، لينتهي اللقاء بفوز الهلال على العدالة 2_0.