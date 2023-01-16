شكرا لقرائتكم خبر القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتصدر العطية الترتيب العام لرالي داكار بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ البرازيلي الشاب لوكاس مورايس في المركز الثالث.وحصد العطية لقبه الخامس في رالي داكار بعد أن فاز باللقب أربع مرات من قبل في أعوام 2011 و2015 و2019 و.2022
وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة، دون أن ينجح أي سائق في مجاراته.
وفي المقابل، حلّ لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته، بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.
ودوّن لوب الفائز بلقب بطولة العالم للراليات 9 مرات اسمه في سجلات رالي دكار، بعدما فاز في هذه النسخة بست مراحل تواليا، في إنجاز فريد من نوعه بأشهر راليات الرايد.
وأحرز الفرنسي جيرلان شيشوريه أسرع توقيت في المرحلة 14 الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.