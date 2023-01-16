القطري ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج السائق القطري ناصر العطية بلقب رالي دكار الصحراوي لفئة السيارات، للمرة الخامسة في مسيرته، مع نهاية المرحلة الـ14 الأخيرة في الدمام شرق السعودية، حيث أقيم الرالي للعام الرابع على التوالي.

وتصدر العطية الترتيب العام لرالي داكار بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ البرازيلي الشاب لوكاس مورايس في المركز الثالث.

وحصد العطية لقبه الخامس في رالي داكار بعد أن فاز باللقب أربع مرات من قبل في أعوام 2011 و2015 و2019 و.2022

وأحكم العطية قبضته على صدارة الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة، دون أن ينجح أي سائق في مجاراته.

وفي المقابل، حلّ لوب في المركز الثاني للمرة الثالثة في مسيرته، بعد انتقاله للمشاركة في منافسات راليات الرايد، وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 مع برودرايف.

ودوّن لوب الفائز بلقب بطولة العالم للراليات 9 مرات اسمه في سجلات رالي دكار، بعدما فاز في هذه النسخة بست مراحل تواليا، في إنجاز فريد من نوعه بأشهر راليات الرايد.

وأحرز الفرنسي جيرلان شيشوريه أسرع توقيت في المرحلة 14 الأخيرة.