شكرا لقرائتكم خبر النفيسة.. مفتاح البطولات السعودية في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجع الوسط الرياضي السعودي أمس بنبأ وفاة لاعب نادي الكوكب السابق والمنتخب السعودي لكرة القدم شايع النفيسة، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 61 عاما، وسيصلى عليه اليوم في محافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض.

ولد شايع النفيسة في محافظة الخرج في 20 مارس 1962م، وكانت بدايته مع نادي الكوكب في مدينته السيح، حيث لعب ضمن صفوف الناشئين وفي السنة الثانية ضمن صفوف الناشئين والشباب وفي السنة الثالثة لعب ضمن صفوف الدرجة الأولى، وكان نادي الكوكب يسمى سابقا نادي الكفاح ومن ثم نادي الوحدة حتى استقر على اسم نادي الكوكب.

وانضم شايع النفيسة إلى نادي الكوكب عام 1977م قضى كامل حياته الكروية في نادي الكوكب ورفض العديد العروض من كبار الأندية السعودية مثل الهلال و‌النصر، اعتزل النفيسة عن عمر يناهز 28 عاما بسبب إصاباته المتكررة.

ومثل النفيسة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا 1984م في سنغافورة وسجل الهدف الأول في المباراة النهائية أمام المنتخب الصيني والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء توج بها الأخضر بطلا لكأس آسيا والذي كان بمثابة مفتاح البطولات للكرة السعودية التي وصلت للعالمية.

شارك مع المنتخب السعودي 8 سنوات متتالية، سجل الهدف الأول ضد منتخب كوريا في تصفيات لوس أنجلوس 84 في اللقاء المثير والذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف وله أكثر من 20 هدفا دوليا في 32 مباراة شارك فيها ومن بين 32 مباراة دولية التي شارك فيها لعب أساسيا في 23 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

أبرز إنجازاته:







أسهم في صعود نادي الكوكب للدوري الممتاز.



كأس آسيا 1984م.



صاحب أول هدف في مباراة نهائية للأخضر السعودي 1984م.



أسهم بتأهل الأخضر لأول أولمبياد في 1984م.



أسهم في الحصول على فضية الأسياد 1986م.



البطولات التي شارك فيها:





كأس الخليج 1979م في العراق



كأس الخليج 1982 في الإمارات



كأس الخليج 1986م في البحرين



دورة الألعاب الآسيوية 1982م في نيودلهي



تصفيات كأس العالم 1982م تصفيات كأس آسيا 1984م



كأس آسيا 1984م في سنغافورة



دورة الألعاب الآسيوية 1986م في سول



أهدافه الدولية: