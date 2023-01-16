شكرا لقرائتكم خبر العنابي يصطدم بأسود الرافدين.. والبحرين في مواجهة نارية مع عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم المنتخب العراقي بنظيره القطري مساء اليوم في نصف نهائي بطولة «خليجي 25»، الجارية بمدينة البصرة.

وتأهل أسود الرافدين على رأس المجموعة الأولى، بينما عبر العنابي كوصيف للمجموعة الثانية، ليحتضن ملعب البصرة الدولي مواجهتهما.

ويعول الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، على عناصره الأساسية منذ البداية، بعدما أراح بعضهم في المواجهة السابقة أمام اليمن.

تفوق عراقي

يتفوق أسود الرافدين على العنابي في مواجهات بطولة الخليج العربي، إذ التقيا 11 مرة، فاز العراق في 6 منها، مقابل انتصار وحيد لقطر، و4 تعادلات.

ولم يسبق للمنتخب القطري التغلب على العراق في دورات الخليج، منذ 39 عاما.

وحقق العراق أول فوز أمام قطر في خليجي 5 ببغداد 1979، بنتيجة (2-0)، بينما جاء آخر انتصار بالنسخة الماضية في الدوحة بنتيجة (2-1).

وسجل العراق 18 هدفا في مرمى قطر، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

مواجهة نارية

من جهة ثانية تتجه الأنظار اليوم، نحو ملعب الميناء الذي سيحتضن لقاء ناريا بين البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 25».

وستكون مواجهة البحرين وعمان نارية من الجانبين في ظل رغبة حامل اللقب بالمحافظة على اللقب الذي حققه النسخة الماضية في قطر للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية، فيما يستهدف عمان إقصاء حامل اللقب والتأهل إلى النهائي.

وتأهل المنتخب البحريني إلى نصف النهائي، بعد صدارته للمجموعة الثانية بصيد 7 نقاط، احتلت عمان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفوزين على اليمن والسعودية وتعادل مع العراق.

ويمتلك البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب البحرين، العديد من العناصر المتميزة التي قدمت مستويات بارزة في الجولات الماضية أبرزهم الحارس محمد السيد جعفر .

أسلحة السلاطين

ويأمل سوزا الاستفادة من إمكانيات لاعبيه العالية والتأهل إلى النهائي.

في الجهة المقابلة، يسعى برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان، وراء الفوز الذي يضع السلاطين في المواجهة النهائية.

ويعول برانكو على إمكانيات مجموعة جيدة من اللاعبين، مثل أحمد العدوي والمنذر العلوي وزاهر الأغبري ومصعب المعمري ومعتز صالح عبدربه وأمجد الحارثي وصلاح اليحيائي، إضافة إلى فايز الرشيدي وإبراهيم المخيني وغيرهم.