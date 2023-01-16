شكرا لقرائتكم خبر النصر يواصل تحطيم الأرقام.. ويفقد حامي عرينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر فريق النصر جميع الأرقام في دوري روشن للمحترفين مع نهاية الجولة الثالثة عشرة.

وخرج النصر بنقطة من أرض منافسه الشباب بعد تعادله سلبيا، مساء أمس السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وحافظ النصر على صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، كأول فريق في الدوري يلامس حاجز الثلاثين وبفارق نقطتين عن الوصيف الاتحاد و3 نقاط عن الشباب الثالث.

ويعتبر فارس نجد أكثر الفرق تحقيقا للفوز «9» انتصارات، وبفارق انتصار عن كل من الاتحاد والشباب والتعاون.

ورغم عدم تسجيل النصر للمباراة الثالثة هذا الموسم، بعد مواجهات التعاون والاتحاد، إلا أنه مازال في صدارة أقوى الفرق هجوميا «27» هدفا سجلها على مدار 13 جولة وبفارق هدف عن الشباب.

من جهة ثانية أربكت إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس النصر، حسابات إدارة ومدرب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأصيب الحارس الكولومبي بكسر في المرفق، بعد اشتراكه مع مهاجم الشباب الأرجنتيني جوانكا في اللحظات الأخيرة لمباراة الفريقين التي انتهت سلبية في قمة الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وسيغيب عن عرين النصر خلال 6 مباريات في الدوري، وهي مباريات الاتفاق والفتح والوحدة والتعاون وضمك والباطن، بخلاف غيابه عن مواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والنهائي حال تأهل العالمي.

ونجح أوسبينا في الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثامنة هذا الموسم أمام الشباب، ليصبح أكثر حارس بالدوري حفاظا على عذرية شباكه بالتساوي مع حارس الشباب الكوري كيم، ومتفوقا على حارس الاتحاد البرازيلي جروهي بفارق مباراة وحيدة.

وانتقل الدولي الكولومبي لصفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي نابولي الإيطالي.

النصر بعد 13 جولة:

