الكولومبي أرانجو يرفض عرض الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية أن نادي لوس أنجلوس الأمريكي رفض عرضا مغريا من النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه الكولومبي تشيتشو أرانجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل المنافسة بقوة على العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو الأندية الدرجة الأولى.

وأشار الصحفي «توم بوجيرت» إلى أن نادي لوس أنجلوس رفض عرض الأهلي للنجم تشيتشو أرانجو، بعد أن قدم مبلغ 3 ملايين دولار للتعاقد معه.

وأضاف «إن إدارة النادي الأمريكي، كانت تطلب أكثر من 6.5 ملايين دولار، من أجل الموافقة على عرض الأهلي السعودي».

واختتم بوجيرت تغريدته التي نشرها على حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مبينا أن الأهلي قد يعود إلى المفاوضات مجددًا بتقديم عرض جديد.

إلى ذلك حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، فوزا مهما على مضيفه الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري يلو، صعد به من المركز السادس إلى المركز الرابع وأصبح رصيده 28 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي المتصدر عند 33 نقطة في المركز الأول.