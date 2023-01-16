شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب الأهلي بحسم صفقة المهاجم الأجنبي قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إدارة النادي بضرورة حسم ملف المهاجم الأجنبي المزمع التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل خوض مباراة فريقه القادمة أمام الزمالك فى قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري العام، في ظل الأزمة التي يعانى منها الفريق فى مركز المهاجم الصريح، بسبب تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وشادى حسين.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وشادى حسين، حيث يواجهان أزمة فى إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، بخلاف مرورهما بفترة فقدان ثقة، وهو ما يدفع كولر على البحث من أجل إيجاد حلول لأزمة مركز رأس الحربة في تشكيل الأهلي خلال المباريات القادمة وقبل السفر لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب مطلع فبراير المقبل.

ويرغب كولر فى حسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد قبل مباراة القمة لإيجاد حل لأزمة إهدار الفرص الغريبة التى يعاني منها مهاجمي الأهلي الحاليين، وتسببت فى فقدان الفريق الأحمر عدة نقاط خلال مسابقة الدوري بالموسم الحالي، لاسيما أنه يرغب فى الاعتماد على الصفقة الجديدة بشكل مبكر، لحل الأزمة التى يعاني منها، خاصة أنه يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.