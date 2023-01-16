شكرا لقرائتكم خبر عن حمودى يغيب عن بعثة أسوان إلى القاهرة لمواجهة المقاولون بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل غياب أحمد حمودي لاعب فريق أسوان عن صفوف فريقه أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تجمع الفريقين الخميس المقبل من الدوري، لاستكمال برنامجه العلاجي.

ونجح مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، فى احتواء أزمة المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، بعدما هدد بالرحيل نظراً لأزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، وغياب الدعم المادى والفنى للتماسيح، وعدم توفير إقامة آدمية للاعبين، وسوء التغذية.

وعقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالباً الجميع بالحفاظ على الاستقرار واستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.

وأكد المحافظ أهمية العمل المستمر لتوفير كافة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم التواصل مع عدة جهات لتوفير مصادر تمويل لفريق الكرة وإنجاز ملف التسويق والحقوق التجارية والإعلانية للنادى.