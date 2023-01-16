شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسموحة فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين استعداداً لمباراته أمام سموحة غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع الفريقين باستاد القاهرة، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل خوض لقاء الغد.

موعد مباراة الاهلى وسموحة بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم، الاثنين، الفائز من مباراة الاهلى وسموحة المقرر غداً الثلاثاء للتأهل للمباراة النهائية بكأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.