شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 16 / 1 / 2023 بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. مشوار الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد فى دور الستة عشر، ثم أطاح بالمصري البورسعيدى بهدف دون رد فى دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة. الزمالك يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 17.23 مليون يورو. 14 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز 14 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز حقق الفريق الأبيض 10 انتصارات مقابل فوز وحيد لبيراميدز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 24 هدفا فى شباك بيراميدز وتلقت شباكه 10. 3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز تم احتساب 5 ركلات جزاء في مواجهات الزمالك وبيراميدز سجلت 2 بنجاح فقط لصالح الأبيض وأدرت 3 بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الزمالك وبيراميدز رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك لعب رمضان صبحى 14 مباراة ضد الزمالك بقميص الاهلى وبيراميدز ولم يسجل أي هدف

أول مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع الاهلى في 2014 وفاز 1-0

أخر مباراة لعبها رمضان صبحى ضد الزمالك كانت مع بيراميدز في 11 ديسمبر 2022 وخسر 1-0.