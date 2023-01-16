شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة بقيادة طارق العشرى اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة النادى الأهلى غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

ويسعى طارق العشرى لتحفيظ اللاعبين خطة لعب الأهلى من أجل تحقيق مفاجأة أمام الأهلى والعبور إلى نهائى كأس مصر والاقتراب من تحقيق بطولة مع سموحة.

واختار طارق العشرى 24 لاعبا فى قائمة الفريق استعدادا للأهلى جاءت كالتالى: الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور، محمود شبانة وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشه وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونه وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد.

وصرف مسئولو نادى سموحة، مكافأة إجادة للاعبى الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش فى بطولة الدورى، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر.

وصرف مسئولو سموحة 10 آلاف لكل لاعب للفوز على طلائع الجيش، بالإضافة إلى 5 آلاف إجادة من قبل مسئولى الفريق من أجل رفع معنويات اللاعبين قبل المواجهة الكبيرة أمام الأهلى قفى نصف النهائى.

ويعمل طارق العشرى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام طلائع الجيش حتى لا تحدث أمام الأهلى، خاصة أن المباراة لا تحتمل التعويض، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل فريق سموحة إلى نصف النهائى بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين نظيفين، فى المقابل تأهل الأهلى إلى هذا الدورى بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 4/ 3 بعد التعادل 1/ 1 فى المباراة.