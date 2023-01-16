شكرا لقرائتكم خبر عن الحمام يستضيف اليوم كفر الشيخ فى افتتاح الجولة الـ15 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين، فريق الحمام مع فريق كفر الشيخ، فى إطار افتتاح مباريات الأسبوع الخامس عشر والأخير من الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

يدخل الحمام اللقاء فى المركز الثالث عشر من ترتيب مجموعة بحرى برصيد 13 نقطة، فى المقابل يدخل كفر الشيخ المباراة فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ويسعى عبد الفتاح عبد الرازق، المدير الفنى لفريق كفر الشيخ، إلى العودة بالثلاث نقاط من أجل الاقتراب أكثر من فرق المقدمة والدخول فى منافسة على بطاقة العبور للدورى فى الموسم المقبل.

فى المقابل، يأمل فريق الحمام فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الدورى، حيث يقع الفريق فى ترتيب متأخر فى الجدول.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة عشرة من مجموعة بحرى والإسكندرية غدا الأربعاء، بـ7 مواجهات بين المنصورة مع طنطا، بايونيرز مع الأوليمبى، أبو قير للأسمدة مع سبورتنج، بلدية المحلة مع دكرنس، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد السكندرى، بروكسى مع اتحاد نبروه.