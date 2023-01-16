شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين 16 / 1/ 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحدٍ جديدٍ ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز اليوم، الاثنين، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز هو السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الفائز من الزمالك وبيراميدز ينتظر الفائز من الأهلى وسموحة

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غداً الثلاثاء للتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى الساعة السادسة مساء.

2- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الساعة الخامسة مساء.

4- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في الساعة السابعة مساء.