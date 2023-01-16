برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بعد اكتساحه ريال مدريد بثلاثية (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على غريمه ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد "الملك فهد الدولي"، فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

افتتح جافى التهديف لفريق برشلونة فى الدقيقة 33 من زمن اللقاء، من انفراد تام بالمرمى، وضعها على يسار كورتوا حارس ريال مدريد.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي ثانى أهداف الفريق الملكي فى الدقيقة 45 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية جافي.

وفى الشوط الثاني، أضاف بيدرى، ثالث أهداف الفريق الكتالوني، فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله جافي.

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف ريال مدريد الوحيد، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وفى الشوط الثاني، أضاف بيدرى، ثالث أهداف الفريق الكتالوني، فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله جافي.

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هدف ريال مدريد الوحيد، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وعزز برشلونة رقمة القياسي فى التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبا متفوقا بفارق لقبين عن ريال مدريد برصيد 12 لقبا

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