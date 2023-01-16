شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الإسماعيلى السابق: الكومى المسئول عن الصفقات.. وهناك كوارث فى بنود العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الطيب، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق، أن يحيى الكومى هو من اختار الصفقات الجديدة للدراويش وهناك بنود غريبة فى الصفقات.

وقال خالد الطيب، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنت ضد رحيل حسنى عبد ربه عن الإسماعيلى، رغم اختلافى معه، ورحل بسبب مشاكل لشركات الملابس للفريق".

وأضاف عضو الإسماعيلى السابق: "المسئول عن الصفقات كان يحيى الكومى وخالد زين وأنا اعترضت، وطالبت بأن الصفقات تكون مسئولية المدير الفنى، ولكن عندما وجدت حسنى عبد ربه مع المجلس قلت أبعد أنا".

وتابع: "يحيى الكومى وخالد زين كانوا بيتدخلوا فى شئون فريق الكرة وبيقولوا مين يلعب ومين ميلعبش، علشان كده حمزة الجمل كان رافض تدخلهم، لذلك رحل وهم كانوا بيقولوا إنه مش بيسمع الكلام".

واستطرد: "أساطير الإسماعيلى وأصحاب الخبرات أكدوا أن هذه الفترة تحتاج حمزة الجمل، ولكن يحيى الكومى ضرب بكلامهم عرض الحائط وتعاقد مع ميدو".

وأردف: "أنا معترض على التعاقد مع جاريدو وعلى الصفقات وعقودهم، اللى فيها بنود غريبة جدا يعنى إيه منحة توقيع بمليون جنيه لأحد اللاعبين و500 ألف جنيه للاعب آخر، والنقاز بياخد 300 ألف دولار فى السنة".

واختتم خالد الطيب تصريحاته قائلا: "كل اللاعبين الجدد أخدوا 50% مقدم فى أول الموسم 25% كاش و25% شيكات لكنها حتى الآن لم تصرف.. ويحيى الكومى صرف من جيبه كثيرا والأرقام المثبتة فى الأوراق أنه سلّف الإسماعيلى 19 مليون جنيه".