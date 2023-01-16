شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحدد لمسئولى سيراميكا ما يحتاجه الفريق فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سيراميكا، جلسة مع مسئولي ناديه خلال اليومين الماضيين حدد فيها لهم نواقص الفريق والمراكز التي تحتاج إلى دعم، مؤكدا لهم أن احتياجاته ستكون في أضيق الحدود، خاصة بعد الصفقات الكثيرة التي جلبتها الإدارة في الصيف الماضى بناءً على رغبة الجهاز الفني.

وأعلن نادي سيراميكا التعاقد مع محمد عنتر، لاعب النادي المصري البورسعيدي، لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال نهائي، وحصل الفريق البورسعيدي على خدمات شريف دابو لاعب فريق سيراميكا فى صفقة انتقال نهائي، بالإضافة إلى إعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم.

ويرفض أحمد سامى فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالي على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة، وإن كانت تحقق النتائج وتدعم الفريق، ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى في تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية في المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفني بتنفيذ طلباته.

وكانت إدارة نادي سيراميكا قد أعلنت تجديد تعاقد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي، حتى نهاية موسم 2023-2024، وجاء قرار مجلس إدارة نادي سيراميكا فى إطار حرصها الدائم على توفير كل سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على تحقيق نتائج تليق باسم سيراميكا في الدوري الممتاز.