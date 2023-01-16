شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ميدالية متنوعة لناشئى التنس فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ناشئو وناشئات منتخب مصر للتنس 13 ميدالية متنوعة فى بطولة شمال أفريقيا للعبة البيضاء للناشئين والناشئات مرحلتى 14 و16 عاما التى نظمها اتحاد التنس بمشاركة دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا، بالإضافة إلى البلد المضيف مصر.

وحقق ناشئو فراعنة التنس ثلاث ذهبيات فى منافسات الفرق 14 عاما ناشئين، بقيادة المدرب عماد شكرى واللاعبون عمر قنديل ومهند الهلالى وجوناثان إدوارد و16 عاما ناشئين بقيادة المدرب محمد موسى واللاعبون محمد ناصر وكريم مبروك وإياد عزت و16 عاما ناشئات بقيادة المدرب عمر هدايت واللاعبات جنى صلاح وجيان ابراهيم وكارينا محمد.

كما حصد منتخبنا الواعد 3 ذهبيات فى الزوجى 16 عاما ناشئين ياسين على وإياد عزت و16 عاما ناشئات جنى صلاح وجيان إبراهيم و14 عاما ناشئين عمر قنديل ومهند الهلالى بالاضافة الى ذهبيتى الفردى جنى صلاح 16 عاما ناشئات وعمر قنديل 14 عاما ناشئين.

وحقق منتخبنا 3 فضيات لكل من 16 عاما ناشئين محمد ناصر و14 عاما ناشئات ليلى البيلى و زوجى 16 عاما ناشئات كارينا محمد ولجين كامل.

وأخيرا حقق برونزيتين لكل من 14 عاما فرق ناشئات بقيادة المدربة يمنى فريد واللاعبات دارين القرموطى وحبيبة عصام وليلى البيلى و16 عاما فردى ناشئين إياد عزت.

كما حقق منتخبنا المركز الرابع فى الفردى لكل من: كريم مبروك وجيان إبراهيم وزينة الجربى.

عقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور كل من: نائب رئيس اتحاد التنس حسن العروسى وامين الصندوق وائل التلبانى والمدير التنفيذى مروى عبد الرحمن والحكم العام للبطولة وائل الرفاعى وممثلى نادى الأمن المركزى ومنتخبات الدول المشاركة فى المنافسات.