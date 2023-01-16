شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعير لاعب الجونة أشرف السيد حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادى الإنتاج الحربى عن ثالث صفقاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالتعاقد مع أشرف السيد لاعب وسط الجونة.

وضم الإنتاج الحربى أشرف السيد، لاعب وسط الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بناء على طلب حسام عبد العال، المدير الفنى للفريق، لإعادة الفريق للطريق الصحيح بعد النتائج السيئة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وكان الإنتاج قد ضم إبراهيم رجب الشهير بـ"ريعو"، مدافع فريق وادى دجلة، رسميا لنادى الإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم، وذلك بعد ضم يوسف الدون.

وسقط فريق الإنتاج الحربى أمام النصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 13 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 7 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 13 هدفا.

ويلتقى الإنتاج الحربى مع الإعلاميين فى الجولة الخامسة عشرة من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني المقرر لها الجمعة المقبل.