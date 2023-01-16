وكيل عبد الرحيم دغموم: الجزائرى مستمر مع المصرى.. ولا يفكر فى العروض حاليا

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن زيتونى، وكيل عبد الرحيم دغموم لاعب المصرى، أن اللاعب الجزائرى لا يفكر فى العروض حاليا وكل تركيزه على المصرى البورسعيدى والاستمرار فى التألق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرحمن زيتونى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستوى عبد الرحيم دغموم لم يفاجئنى؛ لأنه يمتلك قدرات كبيرة".

وأضاف وكيل دغموم: "عقد عبد الرحمن دغموم مستمر مع المصرى البورسعيدى وهم أصحاب القرار فى بقائه أو رحيله؛ لأن عقده مستمر وأنا أرى أنه من الأفضل الاستمرار لنهاية الموسم".

وتابع زيتونى: "تركيز دغموم حاليا مع المصرى ولا ينظر إلى العروض وهو سعيد بدعم جماهير المصرى له، وبيشكر دائما فى قدرات حسام حسن مدرب الفريق".

واختتم وكيل دغموم تصريحاته قائلا: "دغموم كان يمتلك عرضين من سويسرا وبلجيكا قبل القدوم إلى المصرى، ولكن فضلنا خوض هذه التجربة لصقل موهبته، ومن ثم الاحتراف إلى أوروبا".