شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد السكندرى يخضع لعملية تثبيت الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لعملية تثبيت الكتف، الذي تعرض للخلع في مباراة الزمالك الماضية، وتسببت في عدم استكماله اللقاء وحل اللاعب فارس السيد بديلاً له.

وأجرى طبيب الاتحاد السكندرى عملية تثبيت خلع الكتف لمحمود عبد العزيز وطمأن الجهاز الفني لسيد البلد بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش على سلامة اللاعب، وبات أمر الدفع به في مباراة البنك الأهلى المقبلة تحت تصرف الخواجة.

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لمواجهة نظيره البنك الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل 19 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبيا مع الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري، في لقاء كان حصل فيه مورو ساليفو لاعب سيد البلد على رجل المباراة.

وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 فى المركز السابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة، كانت أمام الزمالك في الجولة الماضية من الدورى.