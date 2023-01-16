شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى: أشكر بيراميدز على الفترة الماضية وأتمنى استعادة مستواى مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم محمود وادى، لاعب بيراميدز المنتقل لطلائع الجيش، الشكر لإدارة نادى بيراميدز على الفترة التى قضاها بين صفوفه، وتمنى أن يكون إضافة لفريق طلائع الجيش.

وقال محمود وادى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أشكر بيراميدز على الفترة التى قضيتها بها، ولكنى لم أشارك بشكل مستمر ولا دقائق كبيرة، لذلك فضلت الرحيل للعودة مجددا للمشاركة واللعب".

وأضاف محمود وادى: "أتمنى أن أقدم الإضافة إلى طلائع الجيش مع المدرب الكبير محمد يوسف الذى طلبنى وشجعنى وأتمنى أن أستعيد مستواى مرة أخرى".

وتابع: "الأهم عندى هو المشاركة باستمرار لكى أعود لمستواى، وسأحاول أن أعوض الفترة الماضية التى بعدت عن المشاركة".

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، ويأتى ذلك فى إطار العلاقات الوطيدة والقوية التى تربط بين إدارة نادى طلائع الجيش وإدارة ناديي بيراميدز والمصرى، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع، فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهدا إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.