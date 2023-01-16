شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوكلاند سيتى: هدفنا إحداث المفاجأة والفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ألبرت رييرا، المدير الفنى لفريق أوكلاند سيتى، أن مواجهة الأهلى فى كأس العالم للأندية ستكون صعبة، ونسعى لإحداث المفاجأة والفوز على الأهلى ونتابع الفريق جيدا.

وقال ألبرت رييرا، فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم ألعب كلاعب فى أوكلاند سيتى أمام الأهلى ولعبت فى كأس العالم 3 مرات ولكنى لم أحظ بمواجهة الأهلى من قبل".

وأضاف مدرب أوكلاند سيتى: "أتابع النادى الأهلى فى الفترة الحالية من أجل التحضير له كجزء من عملى، وهذا الوقت مفترق بين البطولات وحاليا أتابع الأهلى وطريقة لعبه".

وتابع: "الأهلى يمتلك لاعبين ذوي خبرات كبيرة، واللاعب الأبرز فى الفريق هو أليو ديانج الذى يخلق التوازن فى الوسط، ومحمد هانى وعلى معلول ومحمد مجدى قفشة وعمرو السولية".

واستطرد: "أحاول أن أضع الطريقة التى تساعدنا على التغلب على فريق الأهلى، والأهلى سيلعب مع سموحة ولذكل سنتابع المباراة من أجل التعرف على اللاعبين وطريقة لعبهم".

وأردف: "محمد الشناوى يملك مسيرة كروية كبيرة ومميزة ولديه خبرة كبيرة تساعد اللاعبين على تقديم المستوى الكبير بالثقة التى يمنحهم، وقد تعاقدنا مع بعض اللاعبين الجدد ولكن ليس لكأس العالم للأندية فقط بل للموسم المقبل فى طل البطولات".

وعن الاستعداد لكأس العالم للأندية، قال: "سنعمل معسكرا غدا فى أوروبا لمدة 10 أيام قبل السفر إلى المغرب قبل مباراة الأهلى بـ5 أيام للاستعداد النهائى للمباراة".

واختتم حديثه قائلا: هدفنا التوجه إلى المغرب وإحباط فريق كبير مثل الأهلى، والفوز عليه، من أجل استكمال مسيرتنا فى كأس العالم للأندية".