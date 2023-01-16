شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع علي أوسكار ورضا محمد بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى القناة فى التعاقد مع الثنائى على أوسكار ورضا محمد؛ لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل استعادة صدارة مجموعة القاهرة فى القسم الثانى مرة أخرى.

وضم فريق القناة الثنائى على أوسكار قادما من إنبى على سبيل الإعارة، ورضا محمد جناح نادي العبور، بعد دفع المقابل المادي بشكل نهائى.

ويسعى محمد حليم، المدير الفتى لفريق القناة، إلى تدعيم صفوف الفريق بالعناصر القوية حتى يستعيد مجددا صدارة مجموعة القاهرة التى فقدها فى الأسبوع الماضى لصالح السكة الحديد وزد بفارق الأهداف بعد التعادل مع الإعلاميين بدون أهداف.

ويحتل فريق القناة حاليا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد مرور 14 جولة من منافسات مجموعة القاهرة التى تصدرها الفريق طوال الموسم، قبل أن يفقدها هذا الأسبوع.

ويستعد فريق القناة لمواجهة قوية أمام الترسانة يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول.

جدير بالذكر أن مسئولي القناة تعاقدوا مع محمد جمال مهاجم الفيوم وعبد السميع سيمو جناح الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.