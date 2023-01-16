شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طارق العشرى مع الموج الأزرق قبل مواجهة الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

ويأمل طارق العشرى، المدير الفني لسموحة، في خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر من أنياب الأهلى بحثاً عن بطولة جديدة في تاريخه مع الساحرة المستديرة.

وخاض طارق العشري، مع الموج الأزرق 13 مباراة، فاز خلالها فى مباراتين، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر 4 لقاءات.

ويملك طارق العشرى ثلاث بطولات توج بها مع حرس الحدود، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والسوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيرا الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010، بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الإثنين الفائز من مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها الثلاثاء فى نهائي كأس مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.