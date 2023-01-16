شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بعد 24 ساعة راحة استعدادا لمباراته ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر في نسخته القديمة.
استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي استمرت لمدة نصف ساعة، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال بالفريق.
المقاولون يمنح الأولوية للاحتراف بعد مفاوضات الأهلى لضم عمر فايد
أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادي المقاولون لم يصله أى طلب رسمى حتى الآن من النادى الأهلي لضم عمر فايد لاعب الفريق، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مفاوضات ودية مع اللاعب.
وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون العرب يمنح الأولوية لاحتراف اللاعب ليكون على خطى نجم قلعة الجبل الأخضر محمد صلاح، والذى خاض مسيرة احترافية مميزة.
ظهر محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، وهو يضع "شريط لاصق" على عينه بعد الجراحة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وشارك أفشة فى مران الأهلي اليوم ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.
وغاب أفشة عن تدريب الاهلى الجماعى صباح أمس واكتفى بجلسة فى الجيم بسبب خضوعه لجراحة 20 غرزة أعلى العين عقب نهاية مباراة فريقه مع المصري البورسعيدى والتى قيمت مساء الخميس الماضي ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد اصطدامه بمحمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدى فى إحدى الكرات.
فسخ مسئولو نادي أبها السعودي عقد استعارة لويس ميكيسوني من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتم الاتفاق على عودة اللاعب إلى الأهلي في يناير الحالي.
واستقر مسئولو النادي الأهلي على إعادة إعارة ميكيسوني خلال يناير الجاري لناد جديد، حيث يوجد أكثر من نادي يهتم بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية سواء محلية أو خارجية.