شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 15 / 1 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بعد 24 ساعة راحة استعدادا لمباراته ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر في نسخته القديمة.

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي استمرت لمدة نصف ساعة، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال بالفريق.

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