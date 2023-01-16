شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء مدافع المقاولون العرب يشكو المصرى بسبب المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد علاء، مدافع المقاولون العرب، حاليا والمصري سابقا، بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد النادي المصري؛ بسبب المستحقات المتأخرة، وكان النادي المصري قد استغنى عن خدمات أحمد علاء في بداية الموسم الجاري طبقا للرؤية الفنية لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على فريق الأمل، بنتيجة 5/1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم على هامش معسكر المصري بمدينة بورسعيد.

وأحرز أهداف المصري كل من، محمد بلح وأحمد الشيخ وأنتوني أكوبوتو، بهدف لكل منهم بينما سجل مروان حمدي هدفين.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة حسام حسن، إلى التدريبات، أمس السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة، وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن، إجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي سيراميكا، حيث سيحصل المصري على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024، كما سيحصل المصري أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، فيما سيحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر، لاعب المصري، على سبيل الانتقال النهائي.