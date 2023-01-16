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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 15-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، غدا الإثنين.

سيد الغديرى لاعب الزمالك الجديد يعلن وصول بطاقته الدولية

أعلن سيد الغديرى، لاعب الزمالك الجديد مواليد 2004 وصول بطاقته الدولية قادما من فريق الجزيرة الإماراتي، ليصبح جاهزا للمشاركة مع فريق الشباب.

تصدر أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة أبرز 7 غيابات عن الأبيض أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر غدا فى نصف نهائى كأس مصر.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، غدا الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، وشهدت استمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن صفوف الفارس الأبيض.

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، توقيع عقوبة مالية على ثلاثى الفريق مصطفى شلبى ومحمد صبحى وعبد الله جمعة، بعد مشاركتهم فى جلسات الليزر.

رفض مسئولو نادي الزمالك طلب نادى سيراميكا دخول الدولي التونسي سيف الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء ضمن صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعرض الأبيض على سيراميكا الحصول على خدمات لاعبين من الزمالك بخلاف المقابل المادى من أجل الموافقة على رحيل إيبوكا وانتقاله للفارس الأبيض فى انتقالات يناير.