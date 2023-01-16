7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 15-1-2023، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر غدا فى نصف نهائى كأس مصر.

توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة هيوستن للاسكواش، والتى استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر غدا فى نصف نهائى كأس مصر.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادى بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك فى إطار مواجهات بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع الزمالك فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، غدا الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، وشهدت استمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن صفوف الفارس الأبيض.

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز هذا الموسم، غدا الاثنين، أى قبل 6 أيام من المباراة المقرر إقامتها السبت 21 يناير باستاد القاهرة الدولي.

أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع محمد عنتر لاعب النادي المصري البورسعيدي، لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال نهائي. وحصل الفريق البورسعيدي على خدمات شريف دابو لاعب فريق سيراميكا فى صفقة انتقال نهائي، بالإضافة الي إعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم.

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، توقيع عقوبة مالية على ثلاثى الفريق مصطفى شلبى ومحمد صبحى وعبد الله جمعة، بعد مشاركتهم فى جلسات الليزر.