الامارات | «عقدة الـ 39 عاماً» رهان العراق لتجاوز «العنابي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل منتخب العراق أن يواصل تفوقه التاريخي على نظيره القطري عندما يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ 25 الساعة 5:15 مساءً على استاد البصرة الدولي، إذ يراهن «أسود الرافدين» على عدم خسارته أمام «العنابي» في كأس الخليج منذ 39 عاماً.

وحقق قطر الفوز على العراق بهدفين مقابل هدف في «خليجي 7» التي أقيمت في عمان 1984، بينما التقى بعدها الفريقان ست مرات حقق خلالها «أسود الرافدين» الفوز في أربع مباريات وتعادل الفريقان مرتين.

ويتسلح المنتخب العراقي بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع من أنصاره على استاد البصرة الدولي الذي يتسع إلى 65 ألف مشجع، إذ لعب الجمهور دوراً كبيراً في صدارة «أسود الرافدين» للمجموعة الأولى بـسبع نقاط بعدما تعادل الفريق مع عمان وحقق الفوز على كل من السعودية واليمن. ورغم أن العراق المرشح الأبرز والأقوى، لكنه يتحسب لأي مفاجآت من المنتخب القطري، رغم أن الأخير، يشارك بالفريق الثاني، إذ أي خطأ في مباريات خروج المغلوب لا يعوض.

ويسعى العراق إلى التأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ «خليجي 21» بالبحرين والتي شهدت خسارته أمام «الأبيض» 2-1، بينما تعد مواجهة قطر اليوم الخطوة قبل الأخيرة نحو تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ 1988، إذ حقق العراق اللقب ثلاث مرات أعوام 1979 و984 و1988.

في المقابل يخوض قطر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز دور المجموعات رغم خوضه البطولة بفريق الرديف، إذ جاء ثانياً بالمجموعة الثانية بعدما فاز على الكويت وخسر أمام البحرين وتعادل أمام «الأبيض». ويأمل «العنابي» أن يتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على السعودية بهدفين مقابل هدف في النسخة التي أقيمت بالرياض.

• 6 مواجهات سبق وجمعت بين العراق وقطر في كأس الخليج، فاز «أسود الرافدين» في 4 وتعادلا مرتين.